Sofia Grillo usou a sua conta no Instagram para recordar o ator António Évora, cuja morte foi anunciada por José Raposo no passado dia 21 de março, durante a sua participação no programa 'Casa Feliz' da SIC.

"António.

Vou ter que me habituar à ideia de teres ido embora. Não está fácil. Consola-me saber que tiveste uma vida cheia, que amavas viver, que foste muito amado e que fizeste quase tudo o que querias. À tua maneira.

Só não fomos ao Brasil, celebrar os teus 80 anos. O Covid trocou-nos as voltas. Vamos a Peniche, como pediste à tua 'família cósmica'. Era como nos chamavas. A falta que já nos fazes. Celebrar-te-ei sempre, querido amigo", escreveu a atriz.

De recordar que o ator, que vivia há vários anos na Casa do Artista, morreu aos 82 anos.