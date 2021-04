"Hoje é o teu dia", foi desta forma que Sofia Grillo deu início a uma publicação onde assinala publicamente o aniversário do amigo Luís Esparteiro.

"Sei que não gostas de grandes manifestações públicas de afecto... Vou só dizer que gosto muito de ti e que és das pessoas mais leais e integras que conheço! E que gosto que me digas SEMPRE a verdade, mesmo que às vezes doa. Porque são só essas as verdadeiras amizades", declara a atriz, manifestando assim o seu carinho e amizade no dia em o também ator completa 62 anos de vida.

"E já agora, és um chef do caraças e tenho saudades de ir jantar a tua casa para me deliciar com as tuas receitas. Quando isto acalmar, estou lá caidinha! Eu e a Vanda [esposa de Luís Esparteiro] lavamos a Loiça, prometo! Há anos a colecionar bons momentos, que venham muitos mais! Parabéns, querido amigo", pode ler-se, por fim, na publicação.

Leia Também: Sofia Ribeiro rendida aos encantos da Madeira. As fotos das férias