Dez dias após o funeral do irmão, Constantino da Grécia, Sofía de Espanha retomou os compromissos da sua agenda.

Esta quinta-feira, 26 de janeiro, a mãe do rei Felipe VI foi conhecer voluntários do banco alimentar em La Palma. A visita, noticia a revista Hola!, surge a propósito do trabalho conjunto que a Fundação Rainha Sofía tem feito com os bancos alimentares de Espanha.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, Sofía surgiu de luto ao usar um visual negro.

Recorde-se que Constantino, último rei da Grécia, morreu a 10 de janeiro. Tinha 82 anos.