Sofia, condessa de Wessex, revelou uma curiosidade sobre si. A mulher do príncipe Eduardo, de 58 anos, disse que é ambidestra, durante um compromisso no Palácio de Buckingham, no qual diversas crianças participaram para ajudar a plantar árvores.

"Sou canhota. Bem, sou ambidestra, o que significa que consigo usar as duas mãos", esclareceu. Ouvindo a condessa, uma das crianças gritou entusiasmada: "Eu também sou!".

"Esta vai ser a árvore mais bem plantada, quantas árvores já estão?", questionou.

Recorde-se que Sofia é mãe de dois filhos: Lady Louise, de 18 anos, e James, visconde de Severn, de 14.

