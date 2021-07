Sofia Cerveira tem passado uma temporada sozinha com a filha enquanto Gonçalo Diniz está a gravar um projeto internacional.

E depois deste tempo todo longe do ator, ambas viajaram até Espanha para surpreender Gonçalo Diniz. Um momento que a apresentadora da SIC fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"E aí vamos nós outra vez!! As duas, sempre juntinhas, na viagem mais especial de todas!! Prontas para passar uns dias com o nosso amor, Gonçalo Diniz, e surpreendê-lo no set de filmagens em Madrid!!! Que emoção!!! Quem vai matar todas as saudades do pai?? Acham que vai gostar?", escreveu Sofia Cerveira na legenda de uma fotografia da filha de ambos, Vitória.

