Sofia Cerveira recorreu à sua página de Instagram para falar sobre o seu peso. "Sempre tive uma relação exigente com o corpo. Há tantos anos a trabalhar em televisão e a lidar com a imagem, aprendi a proteger-me. Sempre que ganhava algum peso, defendia-me com roupas mais largas para disfarçar isto ou aquilo, até conseguir voltar outra vez ao meu peso. Mas este início de ano foi muito difícil", começou por destacar, referindo que a pandemia e a morte do pai levaram a que mudasse de hábitos.

"Primeiro, fui 'apanhada' pela pandemia, como, provavelmente, muitas de vós. A ausência de rotinas e o confronto com esta nova realidade baralhou-me mais do que alguma vez poderia imaginar. Passei a comer sem regras e, quando dei por mim, estava a abusar de alimentos que habitualmente evito. Para não falar do açúcar. Depois, a partida do meu querido Pai. Mais vulnerável. Mais frágil. Sem vontade de lutar por mim. Rodeada de amor (o que nos salva) a vida ía seguindo. Confortável. Ocupada com a minha vida familiar, tentando gerir esta nova realidade da melhor forma possível, dando o máximo de atenção à Vitória. E ao Gonçalo, claro", acrescentou.

No entanto, acabou por conseguir voltar a ter um estilo de vida mais saudável. "Um dia, sugestionada pelo Gonçalo Diniz comecei a reagir. Vi-o focado nos treinos. E a sua determinação não me passava despercebida. No fundo, eu sabia que não era assim que queria estar. Não me sentia bem nem comigo, nem com o meu corpo. Quando dei por mim tinha engordado 5 kg em 3 meses. Nesta fase, precisamos mesmo de uma ajuda. Eu até tinha tempo, mas a verdade é que não tinha motivação para cozinhar e muito menos para seguir uma dieta. Quem já sentiu assim? Era aqui que queria chegar. A Catarina e a Mafalda já em tempos me tinham desafiado para fazer os seus programas Detox. Programas pensados ao pormenor para nos ajudar a arrancar neste processo por vezes tão difícil", escreveu na mesma publicação.

"As refeições são entregues em casa, tudo planeado para não termos de pensar em nada. Smoothies desintoxicantes, sopas deliciosas com combinações improváveis, saladas lowcarb muito saborosas e nutritivas. Posso dizer-vos que comecei por desinchar e, ao ver resultados, a querer continuar. Já perdi tudo o que ganhei em pouco mais de um mês! Sinto-me tão mais saudável!! Voltei a treinar e a minha auto-estima só agradece", detalhou de seguida.

Uma publicação que terminou com uma promessa: "Amanhã fiquem atentas pois tenho uma surpresa".

Leia Também: Sofia Cerveira vence a "preguiça" e volta a treinar após longa pausa