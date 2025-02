Sofia Arruda partilhou com os seus seguidores, este sábado, 1 de fevereiro, que tinha ido ao cinema ver o filme nomeado para o Óscar, 'Ainda Estou Aqui'.

Emocionada com a história do filme, a atriz não pôde deixar de escrever algumas palavras que descreviam a mensagem da trama.

"Que história tão bem escrita e tão bem contada", começou por escrever na história de Instagram que mostra o cartaz do filme.

"Não me lembro de ir ao cinema e ser arrebatada desta maneira. Foram vários murros no estômago, sofri e senti empatia por todas as personagens desta família", concluiu.

© Instagram - Sofia Arruda

'Ainda Estou Aqui' retrata a história de "Eunice Paiva, mãe de cinco filhos, que é obrigada a reinventar a sua vida após a sua família sofrer um ato violento e arbitrário do governo militar". Passa-se no Rio de Janeiro, nos anos 1970, aquando da altura em que o Brasil "enfrentava a dureza cada vez maior de uma ditadura militar".

Está nomeado para o Óscar de 'Melhor Filme'.

