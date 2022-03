Em casa com o marido, David Amaro, e o filho, Xavier, novamente infetada com Covid-19, Sofia Arruda surpreendeu os seguidores com a partilha de um carinhoso vídeo.

Nas imagens, o protagonista é o pequeno Xavier, de dois anos, que aparece a dançar. "Igualzinho à sua mãe. Pode estar a dar uma boa música com uma boa batida, mas o corpo não entende o ritmo e faz o que quer", disse Sofia Arruda.

Publicação que rapidamente chamou a atenção dos fãs, que não tardaram a reagir. "Não aguento o Xavi", disse uma seguidora. "Que querido" ou "coisa fofa", foram outras das palavras que os internautas usaram para reagir ao momento. Veja abaixo:

