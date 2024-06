Sofia Arruda vive um momento muito feliz na sua vida, no entanto, a atriz, de 35 anos, garantiu que também passa por percalços, sobretudo agora, depois de ter sido mãe pela segunda vez.

Na sua página de Instagram, a artista partilhou uma reflexão sobre o assunto na legenda de duas imagens nas quais posa com a filha bebé, Olívia.

"'Não te mexas que estás muito bem assim' disse o maridão, estava eu a segurar na nenuca naquele pós-leitinho em que tem de ficar direita se não manda fora uma parte sabem? Durou o tempo destas duas fotos e depois ela já não queria estar nesta posição, o vento rodou e fiquei com cabelo todo na cara", descreve.

"Mas isto para dizer que estar 'instagramavel' acontece 5% do tempo e é um mix de sorte (o bebé não estar a chorar, a luz estar favorável, a mãe estar a sentir-se bonita , etc etc) e claro, ter a pessoa certa a olhar para nós", destaca.

"Não há perfeição na vida, muito menos na maternidade. Só há realidade. No Instagram, seja de quem for, só há a parte que as pessoas querem mostrar. Nunca se esqueçam disso. Eu própria tenho de me lembrar quando vejo 'perfis' perfeitos e fico 'como assim? Isto existe?'. E não, não existe. E ainda bem", termina.

Recorde-se que Olívia, assim como o filho mais velho, Xavier, de quatro anos, são frutos do casamento da atriz com David Amaro.

