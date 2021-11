"Fomos cortar o cabelo pela primeira vez", revela Sofia Arruda ao partilhar com os seus seguidores do Instagram o momento alto desta quarta-feira.

A atriz levou o filho, o pequeno Xavier, de dois anos, ao cabeleireiro depois de ter tentado cortar-lhe o cabelo em casa.

"Eu cortei-lhe a franja em casa com a tesoura da cozinha. Claro que ficou péssimo. Por isso, desta vez fomos ao Love is in the Hair ter com o Carlos que conseguiu cortar e deixar mais ou menos comprido como nós queríamos", conta a mãe Sofia ao mostrar aos fãs o resultado final.

