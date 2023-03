Sofia Arruda continua a mostrar aos seguidores imagens do filho, Xavier, mas desta vez destacou um momento de muita traquinice.

"Um minuto sem olhar para ele", disse num primeiro vídeo que mostrava um rolo de papel higiénico espalhado pelo chão de casa, junto de alguns brinquedos.

"Hoje está impossível", acrescentou num segundo vídeo do menino a subir um móvel. Veja todas as imagens no vídeo da galeria.

De recordar que Xavier, de três anos, é fruto do casamento de Sofia Arruda com David Amaro.

