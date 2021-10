Depois da primeira viagem de avião do filho, Xavier, de dois anos, para a Madeira, Sofia Arruda esteve na ilha a desfrutar de uns dias de descanso.

No entanto, as férias chegaram ao fim, como a atriz revelou esta terça-feira, 20 de outubro, na sua página de Instagram.

"Hora de voltar para casa, mas com uma certeza, sempre que eu precisar de ajuda para fechar as malas vou ter um assistente sempre pronto! E para uma próxima viagem (com crianças) que destino aconselham?", escreveu na legenda de algumas imagens onde aparece na companhia do filho.

Na mesma rede social, Sofia Arruda foi partilhando alguns registos destes dias de descanso com a família. Veja algumas dessas imagens na galeria.

