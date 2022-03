Hoje, a representação nacional está em festa. Ruy de Carvalho, um dos atores mais aclamados do país, completa 95 anos de vida. Não ficando indiferente à importante data, Sofia Alves fez uma publicação no Instagram onde lembrou a sua estreia no cinema.

"Parabéns ao nosso incrível Ruy de Carvalho pelos seus 95 anos e 80 de carreira. Tive a sorte de me estrear com ele no cinema com um outro mestre Manoel de Oliveira, (Vale de Abraão em 1992/93). E já lá vão 30 anos", nota.

"Obrigada meu grande amigo por continuares todos os dias na minha vida", termina.



© Instagram -Sofia Alves

