Victoria Federica de Marichalar, sobrinha do rei Felipe VI de Espanha, decidiu abraçar a vida de influenciadora digital há quase dois anos, quando tornou pública a sua conta no Instagram.

Atualmente conta com mais de 250 mil seguidores nesta rede social, onde vai partilhando fotografias do seu dia a dia, das suas viagens e dos momentos com os amigos.

A aproveitar uns dias de descanso ao sol, a jovem aristocrata, de 22 anos, partilhou uma fotografia em biquíni que gerou alguma controvérsia.

Trata-se do modelo Palawan Bikini-Silver, da marca Lia Swimwear, um conjunto que tem um custo de 75 euros. A imagem não agradou a todos por se tratar de um biquíni de tamanho reduzido e muitos foram aqueles que apontaram o dedo à jovem, salientando que esse não é um comportamento apropriado para um elemento da realeza, enquanto outros destacam a beleza e a boa forma física de Victoria.