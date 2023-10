Há muito tempo que em Paço de Arcos não se sentia a preocupação que agora se regista. A SIC perdeu a liderança das audiências para a TVI pela quinta vez no mês de outubro e o registo de invencibilidade está ameaçado.

A estação de Daniel Oliveira é líder há 56 meses consecutivos mas a tendência poderá inverter-se muito em breve. A novela 'Papel Principal' e 'Casados no Paraíso' não têm conquistado a preferência dos espectadores, com a TVI a levar a melhor com formatos como 'Festa é Festa' e 'Big Brother'.

Ainda ontem, dia 10 de outubro, o canal de Cristina Ferreira liderou o dia, registando vitórias em diversos horários.

Importa lembrar que no domingo, 'Hell's Kitchen Famosos' conseguiu destronar pela primeira vez a nova edição do 'Big Brother'. Em janeiro, quando a TVI prevê estrear 'Dança com as Estrelas', a SIC irá apostar no reality show 'A Quinta', que já pertenceu ao canal concorrente. Leia Também: Surpresa! SIC prepara-se para estrear reality show que já foi da TVI



© TVI