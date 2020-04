Mafalda Sampaio tem dado a conhecer vários momentos da sua quarentena nos quais a filha, Maria Madalena, é a grande protagonista.

Seja em brincadeiras, momentos de mimo ou atividades escolares, a digital influencer partilha inúmeros registos em que a menina, que completa este mês dois anos, é o centro das atenções.

Esta segunda-feira, com o início de uma nova semana, Mafalda Sampaio desabafou com os fãs sobre como serão os próximos tempos se as crianças continuarem ao cuidado dos pais todo o dia.

"Mais uma semana de isolamento. Alguém me consegue explicar como vamos todos trabalhar com miúdos em casa até Setembro? Eu só tenho uma e já me sinto educadora de infância a full time. Adoro e tenho a sorte de conseguir conciliar bem as atividades dela com o meu trabalho mas ainda assim, sobra muito pouco tempo para me dedicar ao meu trabalho principal", começou por dizer.

Por fim, referiu que considera importante que as escolas continuem a prezar pelas medidas de segurança: "Isto é apenas um desabafo, as escolas que se mantenham fechadas até isto passar. Acho até que vou ter saudades de passar todos os dias com ela".

