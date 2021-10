Snoop Dogg está de luto com a morte da mãe, Beverly Tate. Foi o próprio quem comunicou a perda da progenitora através das redes sociais.

Este domingo, o artista fez várias publicações em tom de despedida. "Obrigado, meu Deus, por teres dado um anjo como mãe", escreveu numa das partilhas.

Beverly Tate tinha sido hospitalizada no início do ano por razões desconhecidas. Também não foram divulgadas as causas da morte.

