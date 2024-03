A família real britânica vive dias complicados, marcados pelos problemas de saúde do rei Carlos III, de Kate Middleton e de Sarah Ferguson e pela triste morte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, que foi encontrado morto na casa dos seus pais no condado de Gloucestershire.

Agora, o vice-almirante Sir Timothy Laurence, marido da princesa Ana, surpreendeu todos ao aparecer com o olho direito roxo no último evento no qual marcou presença.

O cunhado do rei Carlos participou num serviço religioso na Abadia de Westminster no início da semana, uma comemoração do segundo centenário do Royal National Lifeboat, uma instituição de caridade dedicada ao resgate marítimo.

Embora parecesse bem, Laurence apareceu com uma área escura ao redor do olho, devido a um acidente doméstico de jardinagem, que ocorreu no fim de semana enquanto colocava uma cerca, de acordo com o The Telegraph.

Sir Timothy Laurence© Getty Images

