Fátima Lopes é uma das caras da SIC, contudo, a sua vida profissional vai muito além da televisão. À conversa com os jornalistas durante a gala dos Globos de Ouro, a apresentadora notou que o caminho que trilhou fora do pequeno ecrã, após a sua saída da TVI, tem uma enorme importância na sua vida, sendo que é neste que faz questão de continuar a investir.

"Sinto-me bem desafiada [na SIC], até porque se vierem muitos desafios o que é que eu faço aos meus que tenho em marcha? É que não deixei de fazer nada do que fazia durante o tempo em que estive fora da televisão", esclarece.

"Não quero deixar esse caminho que comecei, porque foi um caminho que conquistei com muito trabalho, empenho e mérito. Esse é para permanecer e, de vez em quando, faço televisão", completa.

Importa recordar que Fátima tem sido uma voz na defesa do ambiente e na promoção de uma vida mais saudável e equilibrada. Para além do seu blog pessoal, o 'Simply Flow', já lançou um livro (dedicado ao tema) e é convidada para fazer várias palestras. Para além disso, tem ainda uma parceria com o chef Vitor Sobral através de um canal de YouTube.

Na televisão, para além do programa 'Caixa Mágica', apresenta também o 'Mudar Para Melhor', na SIC Mulher. Este ano voltará igualmente a apresentar a Gala Sara Carreira.

