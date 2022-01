Sinead O'Connor escolheu usar um look cor-de-rosa no funeral do filho, Shane O'Conner, de 17 anos.

A artista homenageou o jovem no último adeus ao usar cores brilhantes, como ele gostaria, segundo o Page Six.

A cantora realizou um culto hindu que contou com a presença de 50 pessoas, incluindo o pai do jovem, Donal Lunny, em West Dublin, relata o Daily Mail.

"Acabamos de nos despedir do nosso lindo anjo, Shaney. Uma adorável cerimónia hindu. O Shane vai adorar", disse Sinead O'Connor. "Ele estava sempre a cantar 'Om. Shanti'. Coloco alguns maços de cigarros no caixão para ele, caso não haja nenhum no céu. Ele vai adorar isso também", acrescentou no Twitter.

