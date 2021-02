Simon Cowell recordou o aparatoso acidente de bicicleta elétrica que sofreu no ano passado, contando que esteve perto de ter ficado sem conseguir andar.

"No minuto em que pousei, sabia que tinha fraturado as costas", começou por lembrar em conversa com Terri Seymour no 'Extra', como cita o Daily Mail.

“Foi muito, muito de repente e doeu. Podia ter sido muito pior", acrescentou. "Quando vi o raio-X, quase que podia ter partido a minha coluna aos pedaços, e aí não seria capaz de andar", partilhou ainda.

Na altura em que caiu, Cowell diz que "não se devia ter mexido", mas só pensava que "tinha de voltar para dentro de casa e que não podia ficar ali deitado".

"E obriguei-me a entrar no meu quarto, que fica logo ao início da casa. E fiquei lá deitado meio que desmaiado. Foi surreal", contou.

O famoso jurado dos programas de televisão como o 'Britain's Got Talent' foi depois submetido a uma cirurgia que demorou seis horas.

Na mesma entrevista, Simon destacou também a importância do apoio da companheira, Lauren Silverman, e do filho que têm em comum, Eric Cowell, de sete anos. "Eles foram o meu apoio. Não teria conseguido sem eles", afirmou.

