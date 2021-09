Andreia Filipe recorreu esta sexta-feira à sua conta oficial de Instagram para reagir às críticas que lhe têm sido feitas relativamente à sua forma física.

Ainda em período de pós-parto, depois de ter sido mãe pela primeira vez há um mês, a antiga concorrente de 'Big Brother' mostra-se confiante com as suas novas curvas e muito pouco importada com os quilinhos a mais.

"Sim é verdade, não estou fisicamente perfeita! Não estou e nem quero estar… tenho outras prioridades bem mais importantes para mim neste momento! Não estou fisicamente perfeita mas também sei que não estou nada mal para quem foi mãe há um mês e meio, sensivelmente. Sinceramente, não estou nem aí… Gosto de mim como sou e as coisas acontecem ao ritmo que têm que acontecer", afirma.

Andreia juntou às suas palavras um conjunto de fotografias, que pode ver na galeria, dos looks que tem usado ao longo das últimas semanas no papel de comentadora de 'Big Brother 2021' e garantiu sentir-se "muito bem" e "poderosa" com todos eles.

Por fim, a professora de dança deixa um recado a todas as mulheres que sofrem com comentários ofensivos sobre a sua forma física.

"Mulheres no geral, futuras mamã e recentes mamãs, não se deixem intimidar por comentários menos próprios e claramente pouco elegantes. Não belisquem a vossa autoestima. Vá, façam como eu, AMEM-SE como são! A verdadeira beleza está no interior, a vossa sensualidade salta cá para fora com toda a força… basta deixarem", completa.

Leia Também: Andreia Filipe, do 'BB', assinala 1.º mês do filho com sessão fotográfica