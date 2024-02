Quando se pensa em comédias românticas, é proibido esquecer o 'Diário de Bridget Jones'. Lançado em 2001, o filme retrata a história de uma mulher solteira, na faixa dos 30 anos, que escreve num diário a sua jornada pessoal. Em maio, a aventura protagonizada por Renée Zellweger começará a ganhar um novo capítulo.

O Daily Mail conta que, quase uma década depois, conseguiu chegar-se a um acordo para a realização do quarto filme desta saga, sendo que a produção já está "bem encaminhada".

O tabloide britânico explica que chegou a duvidar-se da possibilidade de levar o filme 'a bom porto', o que acabou por ser confirmado há poucos dias. "A Renée Zellweger [protagonista] está entusiasmada por trazer a Bridget de volta. Ela adora esta personagem. A febre da Bridget Jones vai invadir Londres nesta primavera", contou uma fonte, citada pelo mesmo meio.

O que já se sabe?

Embora ainda faltem três meses para o início dos trabalhos, a imprensa internacional já sabe alguns detalhes acerca do filme. Já está garantida, por exemplo, uma "reviravolta devastadora" que será o ponto de partida.

A revista Elle recorda que o terceiro filme termina com a protagonista a casar-se com a personagem Mark Darcy, interpretado por Colin Firth, pelo que a "reviravolta" mencionada poderá ter que ver com algum infortúnio que assolará essa relação.

Quem vai fazer parte?

Esta é a pergunta que todos os fãs deverão estar a fazer. O sucesso dos três filmes já lançados da saga deve-se, em grande parte, à prestação do triângulo amoroso, daí que muitas pessoas estejam a pedir o regresso dos três protagonistas: Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant.

A personagem Daniel Cleaver, interpretada pelo último destes atores, é dada como morta num dos filmes, vítima de um acidente de aviação. Ainda assim, Grant poderá voltar à saga como parte de uma memória, conforme refere a Elle.

Há previsão de estreia?

Com as filmagens a serem iniciadas em maio deste ano, acredita-se que o quarto filme de 'Diário de Bridget Jones' poderá chegar ao grande ecrã em 2025. A produção chegou a ser afetada pelas greves dos guionistas e produtores de Hollywood, mas agora parece estar tudo alinhado para que o filme corra 'a todo o gás'.



© Diário de Bridget Jones