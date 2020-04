Cristiano Ronaldo continua de quarentena na sua casa da Madeira acompanhado pela restante família. Durante estes dias, o craque tem aproveitado para estar mais tempo com os quatro filhos, partilhando assim momentos de cumplicidade e felicidade como aquele que mostrou hoje (dia 17 de abril) na sua conta de Instagram.

Trata-se de um vídeo no qual aparece com o pequeno Mateo e a reproduzir um dos 'gritos de guerra' que se tornou emblemática no mundo do futebol.

Perante isto, o menino não consegue conter as gargalhadas.

Importa recordar que Ronaldo é ainda pai de Cristianinho, Eva e Alana Martina.

