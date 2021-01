A TVI tem vindo a reconquistar a confiança dos portugueses no que às audiências televisivas diz respeito. 'Dois Para as 10' e 'Goucha' lideraram na estreia, na segunda-feira, e mantiveram-se na frente no segundo dia, terça-feira. Porém, não foi suficiente para impedir a SIC de chegar ao título de "líder absoluta de audiências"

"Ontem, a SIC foi líder absoluta de audiências com 20,9% de share. Obrigada por estar sempre connosco! Em 2021 somos ainda mais SIC", informa a estação de Paço de Arcos nas suas redes sociais, referindo-se ao dia de terça-feira (6 de janeiro).

Importa referir que um dos segmentos a contribuir para esta vitória da SIC foi o debate entre dois dos candidatos às eleições presidenciais, neste caso Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura.

"O debate presidencial entre os candidatos André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa foi ontem visto na SIC por 1 milhão e 834 mil telespectadores, atingindo um share de 32,1% e liderando no seu horário. Foi também o programa mais visto do dia", anuncia o canal.

