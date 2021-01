Alexandra Lencastre foi a escolhida para estar na manhã deste sábado, 30 de janeiro, à frente do programa 'Estamos em Casa'. E entre os convidados, a atriz recebeu o ex-marido, Virgílio Castelo.

Alexandra estava a cozinhar com a também atriz Marcia Breia quando Virgílio Castelo entrou no estúdio. "Estão a cozinhar? Não sabia que tinhas dotes de cozinheira", disse o artista à 'ex'.

Na brincadeira um com o outro, a atriz reagiu: "Sem querer implicar, nós damo-nos muito bem e ficamos ótimos amigos, o que é maravilhoso, e raro... essa porcaria de dizeres que eu não sei cozinhar?".

"Eu não disse isso. Só disse que era um talento que desconhecia", acrescentou Virgílio.

De seguida, a atriz perguntou se nunca tinha cozinhado para ambos quando estavam juntos e o artista respondeu: "Não me lembro de nada. E eu também nunca cozinhei para mim".

Por sua vez, Alexandra fez questão de partilha que o 'ex' "fazia ovos mexidos". "Mas era para nós... era toda uma comunidade de raparigas que eram muito amigas...", lembrou.

A conversa seguiu com Virgílio a falar sobre a sua família, referindo que ainda ninguém ficou infetado com Covid-19. "Passamos a vida a fazer testes - eu por causa da novela e elas por causa das escolas", destacou, falando sobretudo das filhas. "Mas de resto está tudo bem", afirmou.

Entretanto, a atriz revelou como é que Virgílio a conseguiu conquistar. "Para já é um homem que eu admiro imenso, e na altura admirava-te mais. Eu não sabia nada de nada, era bastante inocente", lembrou.

"Aprendi muito sobre esta profissão porque o Virgílio, pouco tempo antes, tinha feito o conservatório em Estrasburgo, portanto, vinha cheio de força, de teorias e com ganas para trabalhar, para produzir, para pensar em coisas novas. E era extraordinário porque muitos dos nossos atores que antes não o tinham reconhecido como ator, nessa altura procuravam-no, pediam conselhos e elogiavam", contou, recordando o momento em que o 'ex' apareceu na sua vida. "Foi um grande professor, também", admitiu.

E os elogios não ficaram por aqui: "Tu eras e continuas a ser um ator muito disciplinado. Muito pontual, é dos primeiros atores a saber o texto, sempre. Investe nos ensaios, propõe, mas muito discretamente".

