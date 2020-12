A SIC entrou em dezembro com um número simbólico no que às audiências televisivas diz respeito: a estação "completou 50 semanas consecutivas de liderança". Um feito que destaca como "mais uma conquista no ano de 2020".

Este é um feito que se repete depois de várias outras conquistas conseguidas ao longo do ano de 2020, com as decisões de Daniel Oliveira (na foto acima) no papel de director-geral de entretenimento.

"Já em maio deste ano, a estação do Grupo IMPRESA tinha conseguido um recorde: 100 dias de vitórias consecutivas. A última vez que uma estação de televisão em Portugal conseguiu um tão longo período ininterrupto de dias consecutivos de liderança foi a própria SIC, há 20 anos", lembra o canal televisivo na sua conta oficial de Instagram.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

"Recorde-se que em 2020, de janeiro a novembro, a SIC é o canal mais visto da televisão portuguesa com 19,9% de share contra os 15% da TVI e os 11,9% da RTP1", termina o comunicado da estação.

Porém, importa lembrar que também a TVI tem conseguido grandes feitos nas audiências. As escolhas de Cristina Ferreira começam a dar frutos, proporcionando à estação pequenas vitórias.

Leia Também: O primerio look de Cristina Ferreia para o último 'Dia de Cristina'