Marina Mota é a protagonista da nova novela da SIC. A atriz regressa à estação, novidade que foi anunciada esta quinta-feira, 6 de outubro, no dia em que o canal completa 30 anos.

Durante a emissão especial do 'Casa Feliz', João Baião e Diana Chaves conversaram com Marina Mota através de uma videochamada, isto porque a atriz está infetada com Covid-19. E foi por "uma questão de segurança" que decidiu não ir ao estúdio.

Sobre o seu passado com o canal, recordou: "Estive com a SIC desde que nasceu até ela começar a comer sopa, depois fui passear e agora estou de volta".

Sem adiantar mais pormenores, Marina Mota contou que vai fazer parte da nova novela da SIC, que vai começar a ser gravada em novembro, destacando também que o canal vai apostar "numa grelha com espaço para o humor".

