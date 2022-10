Depois de terem anunciado na quarta-feira que o 'Casa Feliz' ia "crescer", eis que chega a novidade.

Logo a abrir o especial 'Casa Feliz', esta quinta-feira, 6 de outubro, no festejo do 30.º aniversário da SIC, foi revelado que os estúdios do programa das manhãs aumentaram.

João Baião e Dina Chaves inauguraram o "novo salão de festas" do formato.

