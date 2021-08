Ana Palma viu um dos pretendentes a abandonar a sua quinta. Por motivos pessoais, Ricardo foi obrigado a dizer adeus ao programa, momento que foi para o ar este domingo, 15 de agosto.

Uma despedida muito emotiva. "O anúncio da saída do Ricardo foi um balde de água fria", disse Ana.

Na página oficial da SIC, foi partilhado um pequeno vídeo com imagens deste momento. Veja abaixo.

Mas o programa não contou apenas com a despedida. Na quinta de Tiago Belo chegou um novo rosto. A nova convidada do 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' chama-se Cristiana Santos e tem 29 anos.

