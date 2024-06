Depois de Maddox, Zahara e Vivienne, também Shiloh quer 'apagar' o apelido do pai.

Angelina Jolie e Brad Pitt, que se separaram em 2016 e têm desde então uma relação conturbada, são pais de seis filhos em comum, mas a relação dos jovens com o ator não é das melhores.

Depois de Maddox e Zahara, foi revelado recentemente que também Vivienne não quer usar o nome do pai, uma vez que aparece apenas como "Vivienne Jolie" no panfleto da peça 'The Outsiders', da Broadway, na qual participa.

Agora, e ao completar 18 anos no passado dia 27 de maio, foi Shiloh quem decidiu que queria remover o apelido do pai e já terá contratado advogados para dar início ao processo, segundo avança a revista People.

De recordar que a separação do ex-casal de atores terá sido motivada pelo comportamento violento de Brad Pitt com Angelina e também com os filhos.