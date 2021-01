Shawn King partilhou com o mundo os últimos momentos que viveu com Larry King. "Conseguimos fazer FaceTime no hospital e era difícil para ele falar, mas a única mensagem que queria ter a certeza que eu ouvia era: 'Amo-te, cuida dos meninos'", contou ao Entertainment Tonight.

Shawn, de 61 anos, e Larry tinham dois filhos em comum, Chance, de 21 anos, e Cannon, de 20. O apresentador era também pai de Larry King Jr., de 59 anos, do casamento com Annette Kaye.

Larry King morreu na manhã de sábado no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. Tinha 87 anos.

Como cita o Page Six, apesar da sexta mulher de Larry, Julia Alexander, ter dito ao Post que o apresentador morreu de Covid-19, doença que contraiu em dezembro do ano passado, Shawn diz que essa não foi a verdadeira causa.

"Foi uma infeção, sepsie”, disse. “Bem, ele finalmente estava pronto para partir", acrescentou, destacando que Larry "nunca quis partir", mas já estava muito frágil devido a todos os recentes problemas de saúde. "Quando ouvimos a palavras Covid, todos os nossos corações quebraram", lembrou ainda.

Shawn, que estava no meio de um processo de divórcio do apresentador da CNN, realçou que nunca pensou que iriam finalizar a separação.

"O Larry e eu nunca finalizamos o divórcio. No meu coração, nunca pensei que isso iria realmente acontecer e nunca aconteceu. Éramos parceiros em todos os sentidos, nos negócios e, bem, primeiro na nossa família e depois nos negócios... A família é a coisa mais importante", salientou.

