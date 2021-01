Já decorreram as cerimónias fúnebres de Larry King, que morreu aos 87 anos no passado sábado.

De acordo com a esposa do apresentador de televisão, Shawn King, o funeral foi realizado de forma célere pois é comum no Judaísmo "fazê-lo muito rapidamente".

Shawn explica que a família quis viver este momento de forma íntima e por isso a comunicação social não esteve presente.

A cerimónia, conta ao Entertainment Tonight, ficou marcada por um encantador tributo de toda a família. Os presentes, incluindo os filhos de Larry King, vestiram a peça que era a sua imagem de marca: os suspensórios.

"Todos nós, estava presente apenas a família, usávamos suspensórios do Larry. E foi lindo, amoroso... simplesmente perfeito, simplesmente perfeito", realça Shawn King.

