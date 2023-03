Sharon Stone é uma atriz muito conhecida em todo o mundo mas há um filme - com uma cena em particular - que marcou a sua vida pessoal e profissional.

O momento em que a personagem Catherine Tramell, a que a atriz deu vida no filme 'Instinto Fatal', é interrogada e cruza as pernas, deixando a descoberto a zona genital, acabou por lhe custar a guarda do filho.

Quem o revelou foi a própria artista, que recentemente deu uma entrevista ao podcast 'Table For Two'. Por lá, Sharon Stone contou que o juiz responsável pelo processo do seu divórcio perguntou ao filho, que na altura tinha apenas quatro anos, o seguinte: "Sabias que a tua mãe faz filmes de sexo?".

Indignada, a atriz explica que, na sua opinião, o momento do filme em causa foi usado "como uma arma" contra ela no processo de custódia de Roan, que atualmente tem 22 anos. O jovem, recorde-se, foi adotado por Sharon Stone e o então marido Phil Bronstein.

A atriz, em entrevistas anteriores, também já alegou que a cena polémica foi filmada sem o seu consentimento.

