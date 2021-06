Shannen Doherty, estrela de 'Beverly Hills, 90210', de 50 anos, usou uma selfie em que aparece sem maquilhagem, e que publicou no Instagram, para se posicionar contra os padrões de beleza de Hollywood.

"Estive a ver filmes esta noite e percebi que há poucas personagens femininas com quem eu me possa identificar. Vocês sabem, as mulheres sem preenchimentos, sem botox, sem lifting. Mulheres que abracem o seu rosto e toda a experiência que ele mostra", começou por desabafar Doherty.

"Eu vivi. Adoro ter vivido e que o meu rosto reflita a minha vida. Eu sobrevivi, sim, cancro, mas mais do que isso. Agora abraço-me. Finalmente. [...] Quero ver mulheres como eu", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que a atriz foi diagnosticada com cancro da mama, pela primeira vez, em março de 2015. Após uma batalha de dois anos, anunciou que estava em remissão. No entanto, em fevereiro de 2020 revelou que o cancro tinha voltado e progredido para estágio 4.

