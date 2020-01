Shakira acaba de lançar o tema 'Me Gusta' em parceria com Anuel AA e o novo trabalho contou com uma mudança de visual.

A artista regressou aos velhos tempos e surge morena, imagem com que iniciou a sua carreira. Contudo, foram os cabelos loiros e encaracolados que a popularizaram nos últimos 15 anos.

Confira o novo look na publicação abaixo, dada a conhecer pela artista este domingo.

