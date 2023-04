Depois de meses intensos de exposição mediática devido ao polémico divórcio com Piqué, Shakira prepara-se para iniciar uma nova fase com os filhos e quer, por isso mesmo, mais privacidade do que aquela que tem tido.

A cantora emitiu esta segunda-feira, dia 10 de abril, um comunicado onde se dirige aos "amigos, jornalistas e meios de comunicação" e no qual deixa um pedido claro, isto numa altura em que os três vão passar a morar em Miami, nos Estados Unidos da América.

"Neste momento de mudanças na minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma permanente curiosidade da imprensa em torno da minha pessoa e da minha família. No entanto, os meus filhos, Milan e Sasha, viveram um ano muito difícil, sofrendo um cerco incessante e uma perseguição sem tréguas por parte de paparazzi e vários meios de comunicação em Barcelona", começou por dizer a artista, de 46 anos.

"Agora que eles estão a começar uma nova etapa nas suas vidas, peço encarecidamente aos meios de comunicação, em nome dos meus filhos, que por favor respeitem o direito deles à privacidade. Peço-lhes que se abstenham de os seguir até à saída ou entrada da escola, que não esperem por eles na porta da nossa casa, que não nos persigam até às suas actividades extra-escolares e lúdicas, tal como tem acontecido todos os dias em Barcelona, a fim de obter registos fotográficos ou melhores audiências. Espero que os jornalistas e fotógrafos sejam sensíveis à situação que Milan e Sasha enfrentam e que se comportem da forma mais humana possível com eles, tendo em conta que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de oito e 10 anos que só desejam poder ir à rua, frequentar a escola sentindo-se seguros e tendo a tranquilidade de não serem perseguidos ou submetidos ao constante escrutínio das objetivas", pode ler-se na mesma nota.

Já no final, Shakira esclarece que o pedido em causa não é feito enquanto artista, mas sim enquanto "uma mãe que deseja proteger e cuidar do bem-estar psicológico e emocional dos seus filhos para que eles possam viver uma vida saudável e feliz, como todas as crianças merecem".

Leia Também: Revelada a última conversa (tensa) de Shakira e Piqué por telefone