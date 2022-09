Ansel Elgort e Shailene Woodley desfrutaram de bons momentos juntos em Itália, como o ator mostrou aos fãs.

Esta quarta-feira, Ansel Elgort, de 28 anos, partilhou na sua página de Instagram várias imagens da ida ao país. Entre as fotografias, aparece com a amiga de longa data e co-estrela do filme 'Fault in Our Stars', de 2014.

Uma publicação que rapidamente chamou a atenção. Veja abaixo:

