Tamara Falcó, meia-irmã de Enrique Iglesias, sofreu uma nova perda na sua família. Sete meses depois da morte do pai, Carlos Falcó, o marquês de Griñón, de 83 anos, Tamara é confrontada com a morte do tio - Fernando Falcó, de 81 anos.

Fernando Falcó faleceu após vários dias internado em estado grave no hospital.

Isabel Presley, mãe de Enrique Iglesias, foi casada com Carlos Falcó durante cinco anos. Foi desta relação que nasceu Tamara.

A estas duas perdas junta-se a morte recente do marido de Xandra Falcó - Jaime Carvajal Hoyos. Xandra é uma das irmãs de Tamara Falcó.

