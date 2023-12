O mês de dezembro começou com uma grande novidade para todos os fãs dos Excesso. A banda anunciou no passado dia 1 que vai continuar a subir ao palco no próximo ano, com uma digressão já planeada para 2024, 'Excesso – Até Ao Fim'.

Mas esta não é a única surpresa. Depois de terem apresentado aos fãs o tema 'Na Pressa de Ser Mais', quando regressaram aos palcos este ano, decidiram agora editar e lançar a música - que já se encontra disponível em todas as plataformas digitais.

A prepararem-se para a próxima aventura, a banda conversou com o Fama ao Minuto e mostrou-se "muito feliz" nesta nova fase que, esperam, será inesquecível.

Quando anunciaram os espetáculos em Lisboa e no Porto como um fechar de um ciclo, estava em cima da mesa a hipótese de fazerem mais, ou essa ideia só surgiu após pisarem de novo o palco?

O regresso dos Excesso era para ser marcado com um único espetáculo na Altice Arena. Os pedidos eram tantos que efetivámos um segundo no Porto… a bola de neve cresceu de tal forma que se seguiu Açores, Águeda, o Sol da Caparica e as Festas do Mar em Cascais. Mais do que uma ideia, foi verificar que os pedidos recebidos para espetáculos surgiram de uma forma espontânea e persistente. Ao ponto de termos pedidos e confirmações para junho, julho e setembro de 2024.

Esta razão levou-nos a sentar e conversar seriamente no que iriamos fazer. Todos estamos a reestruturar as nossas vidas para fazer da tour dos Excesso em 2024 uma realidade. E a verdade é que é já uma realidade em fase de preparação. Não podíamos estar mais felizes porque vamos ter a possibilidade de trabalhar juntos de novo e fazer deste momento aquele que não tivemos a capacidade de fazer há 25 anos.

Seria infeliz não abraçar este momento com toda a força que temos e trabalhar para este bem maior que se chama Excesso. Portugal merece. Nós merecemos. E vamos fazer em 2024 algo que nunca fizemos antes

E a reação do público quando apresentaram a música 'Na Pressa de Ser Mais' nos espetáculos este ano foi fulcral para a decisão de continuarem?

Sem dúvida alguma. Existe uma força avassaladora na música 'Na Pressa de Ser Mais' que não podemos descrever. No dia em que foi apresentada, recebeu uma resposta imediata do público. Deu-nos tal alento que o sentimento é continuar sem parar… seja lá onde o caminho vai dar. Seguir em frente. Os cinco gostamos muito do que fazemos. Seria infeliz não abraçar este momento com toda a força que temos e trabalhar para este bem maior que se chama Excesso. Portugal merece. Nós merecemos. E vamos fazer em 2024 algo que nunca fizemos antes.

Novos tempos, novos produtores, novos compositores… Excesso renovados. Acho que isto diz tudo. Vamos seguir o rumo e ver para onde nos leva

Nova digressão com uma "imagem nova" e temas novos… Isto significa que estão para chegar novas canções? Há a possibilidade de se seguir um álbum ou um EP?

Neste momento refletimos a vontade de trabalhar juntos e prepara a tour para 2024. Temos a intenção de agregar temas novos fazendo do tema 'Na Pressa de Ser Mais' o ponto de partida. Esta música não podia ter sido mais bem escolhida, pela letra e o tema em si. A realidade que ainda vivemos em Portugal e no mundo deixa-nos a todos com um sentimento de nos cansarmos das pessoas e não sabermos porquê. Muitas vezes a origem desse sentimento está em nós e na maneira como processamos o que nos rodeia. Vamos fechar os olhos e seguir esta viagem numa dança que não queremos que pare. É nisto que estamos focamos e é para isso que vamos trabalhar.

O estilo musical vai manter-se na linha da origem da banda ou vão querer explorar novos caminhos?

Novos tempos, novos produtores, novos compositores… Excesso renovados. Acho que isto diz tudo. Vamos seguir o rumo e ver para onde nos leva. Juntos, estamos preparados para tudo.

Temos a certeza de que o que se viveu nos anos 90 não se voltará a viver em nenhuma outra época no futuro

Quais os ensinamentos que ficaram do passado e que vão levar agora nesta nova fase?

A lista de ensinamentos que a vida nos dá é tão vasta que seria inglório mencionar. Na certeza porém fica a frase: 'Podes barafustar e adiar, mas é contigo que sou mais pessoa…'.

Sentem que agora haverá tempo para desfrutarem da vivência ao contrário dos 'loucos' anos 90?

Temos a certeza de que o que se viveu nos anos 90 não se voltará a viver em nenhuma outra época no futuro, e por muito que se queira reavivar esse período. Foi nos anos 90 que a história da evolução de Portugal deu a todos nós a possibilidade de acreditar, mais uma vez, em tempos melhores. Ver Portugal a desenvolver infraestruturas socioeconómicas e estruturais com a implementação da CEE, e que mais tarde deu origem à União Europeia, fez com que todos acreditássemos num futuro melhor para Portugal. Também a música viu esta evolução nesse período. Uma nova abertura a grupos e a tendências musicais dos quais ainda hoje se falam e acreditam. Passou tudo muito depressa. Depressa demais.

Vamos, sem dúvida, viver os Excesso de uma forma diferente onde a maturidade e experiência de vida adquirida nos vai permitir trilhar o caminho com a certeza de saber o que estamos a fazer. De nos rodearmos das pessoas certas. De dar a todos em Portugal, e de novo, o melhor que os Excesso têm para dar. Vamos, sem dúvida, desfrutar.

Qual a melhor palavra que descreve este regresso à estrada (e porquê)?

Felicidade. Ser feliz requer praticar a felicidade. Nós os cinco vamos fazê-lo.