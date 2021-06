Sérgio Rossi volta a juntar-se a ex-concorrentes do 'Big Brother' para os seus videoclipes. Depois de Sandrina e Iury terem abrilhantado o vídeo oficial do tema 'Bandida', o cantor decidiu apostar em Noélia Pereira.

A algarvia vai entrar num novo videoclipe, que foi gravado num dos supermercados de Noélia.

"Tarde de gravações. Novo videoclipe na área. Obrigada pelo profissionalismo e companheirismo, Noélia Pereira", declara Sérgio Rossi ao partilhar as imagens dos bastidores com os seus seguidores do Instagram.

Imagem partilhada pelo músico durante as gravações© Reprodução Instagram/ Sérgio Rossi

