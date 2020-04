Sérgio Rossi continua retido na Austrália mas a irmã, Romana, garante que está bem. "Ele está ótimo. Falo com ele todos os dias e ele tem falado com a nossa mãe e com os filhos dele, que estão com as [respetivas] mães", revela a cantora em declarações à edição desta semana da revista TV Guia. O cantor estava em digressão naquele país quando soube que o voo de regresso tinha sido cancelado e que, se embarcasse noutro, teria de ficar de quarentena noutro país.

Há mais de um mês do outro lado do mundo, o cantor português, um dos sobrinhos de Ágata, tem aproveitado para treinar e também tem dado alguns passeios, como mostra aos fãs nas redes sociais. "Tarde abençoada, respirando outros ares em isolamento, enquanto ainda me deixam sair", desabafou no fim de março. "Apesar de ser chato por ser longe, esta quarentena é o retiro de que ele precisava para mergulhar dentro dele e para pensar no tumulto que tem sido a sua vida", afirma Romana. No verão passado, Sérgio Rossi separou-se da ex-companheira, Ana Vieites, após oito anos de relação, acusando-a publicamente de traição.

Para passar o tempo, para além da prática de exercício físico, o intérprete de "Mulher sem alma" e "És perigosa" tem dado entrevistas a programas de televisão, tem mantido contacto com a família e tem aproveitado para cantar, como ainda ontem mostrou aos admiradores. "Temos que estar unidos nesta luta. Por aqui, com as medidas preventivas que todos temos tomado e respeitado, já estamos, dia após dia, a vencer o vírus com muita tranquilidade", revela o artista.