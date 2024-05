Sérgio Oliveira prepara-se para ser pai pela primeira vez, fruto da relação que mantém com Cristiana Gonçalves Pereira, CEO da Best Models e da Best Sports.

O ex-jogador do FC Porto, que agora veste a camisola do emblema turco Galatasaray, está prestes a celebrar cinco anos de casamento com Cristiana Pereira, que já se encontra grávida de quinze semanas.

Sérgio Oliveira, de 31 anos, mudou-se com a esposa para a Turquia na época 2022/2023, depois de ter sido emprestado pelo Porto à Roma, por uma temporada.