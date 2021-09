Marta Cardoso aceitou o convite de Rui Unas e vestiu o papel de apresentadora no podcast 'Maluco Beleza' para entrevistar um convidado muito especial: Serginho, seu amigo de longa data.

Apesar de não dar entrevistas desde 2013, Serginho disse 'sim' ao convite da amiga e pela primeira vez falou sobre a sua polémica saída da TVI.

A conversa teve início com Serginho a explicar que, ao contrário daquilo que se pensa, a sua verdadeira profissão não está relacionada com os comentários de reality shows ou do social. "Eu sou guionista desde 1998", afirma.

"Essa coisa de comentador social para mim não é profissão", atira, explicando que sempre trabalhou nos bastidores e na produção de conteúdos televisivos.

"Às vezes apareço a dizer uns disparates, mas não é essa a minha profissão", assegura.

A polémica saída da TVI

Serginho deixou a antena da TVI há cerca de um ano e meio, onde até então era o rosto da Crónica Social do programa 'Você na TV'. Na época, correram na imprensa rumores de que o seu asfaltamento estaria relacionado com uma depressão. Factos que são agora explicados pela primeira vez e na primeira pessoa.

"Eu saio da antena quando entra alguém na TVI, estamos a falar em agosto de 2019, e me diz: 'Olá, olha para já vou-te tirar da coordenação e depois vou-te tirar da antena'. Era uma pessoa de poder. Chama-se Felipa Garnel. E depois até me tratou bem quando eu tive a depressão, ligou-me a dizer: ‘Quero-te ver bem, gosto muito de ti'", começa por desvendar.

"Eu gosto muito pouco que corram comigo e nunca permiti que isso acontecesse", atira, revelando que após esta conversa optou por deixar de imediato de fazer a Crónica Social - não aparecendo em antena no dia seguinte.

Duas semanas depois, acabou por ser convidado a regressar devido às audiências mas recusou.

"Atenção, isto é tudo era pré-Cristina [Ferreira], para que as pessoas não confundam, nem se sabia sequer que a Cristina ia para a TVI", alerta, procurando evitar mal-entendidos.

"Eu sofri de bullying, tu [Marta Cardoso] chegaste-me a dizer: ‘Vê lá, se queres vir embora eu empresto-te dinheiro para tu sobreviveres enquanto não arranjares outro trabalho'", recorda, agradecendo a ajuda da amiga neste período delicado.

Devido ao "bullying" de que diz ter sido alvo no trabalho, Serginho diz ter começado a "andar com o carro aos ziguezagues e coisas do género". "Vou a uma consulta de psiquiatria e a psiquiatra dá-me uma baixa psiquiátrica com caráter de urgência. Eu, no dia a seguir, vou à entidade para a qual colaborava, a recibos verdes, fui ter com uma diretora para lhe dizer: ‘Eu não estou em condições, a médica não quer que eu venha trabalhar’. E a resposta: ‘Eu não sei porque é que estás aqui. Eu se fosse a ti ia-me embora’“, lembra.

"Portanto, eu saio da TVI realmente em lágrimas porque estava muito deprimido e porque estava a ser vítima de bullying há sete meses pela aquela marraqueca que não distingue o pé esquerdo do pé direito", afirma, sem filtros.

Obrigado a ir para casa, Serginho focou-se nos tratamentos e acabou por descobrir que sofria de um transtorno psicológico.

"Vou dizer isto pela primeira vez publicamente", realça, revelando que sofre de Ciclotimia - transtorno crónico com o qual descobriu viver há já vários anos. Trata-se no fundo de um transtorno mental que faz com que seja intempestivo, sofra alterações de humor e de estado de espírito.

"Deixava de falar a uma pessoa e chegava a casa e não sabia porquê", recorda Serginho, que com o diagnóstico percebeu o que se passava consigo e acabou até por pedir desculpa às várias pessoas com as quais sentiu que poderia ter sido injusto ao longo dos últimos anos.

"Quando eu sou diagnosticado e medicado, descobri quem sou e porque é que eu às vezes tratava mal algumas pessoas ou era indelicado, quando percebo que a razão se deve a isso. Passei a compreender-me", assegura.

Acompanhado por profissionais médicos e estável, o guionista vive agora uma excelente fase profissional. Serginho é com orgulho uma das mentes a escrever a série de sucesso 'Patrões Fora'.

