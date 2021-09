Esta terça-feira, 14 de setembro, Flávio Furtado partilhou uma fotografia da amiga e antiga colega de trabalho, Marta Cardoso, na sua conta de Instagram. "Tanto amor", referiu na legenda da publicação, mostrando-se embevecido com a ligação entre a comunicadora e um patudo.

Foi precisamente nesta publicação que os seus seguidores aproveitaram para apelar ao regressar de Marta enquanto comentadora do 'Big Brother'.

"É uma pena a Marta não ser validada para trabalhar na TV. Uma comunicadora de excelência", disse um internauta.

"É uma grande pena a Marta Cardoso não continuar a ser comentadora. Para mim será sempre melhor comentadora, mas a TVI faz escolhas que ninguém percebe e finge não perceber", acrescentou outro.

"Volta Marta o teu lugar é a TVI", notou mais uma.

Recorde-se que hoje o dia ficou marcado com o afastamento do psicólogo Quintino Aires enquanto comentador do 'Big Brother'.

