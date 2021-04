Serena Williams vai ser protagonista de uma série documental na Amazon Studios.

O projeto acompanhará a vida de Serena dentro e fora do campo de ténis.

A série ainda não tem nome ou data de estreia, mas este é o primeiro projeto de estreia num contrato celebrado entre Serena e a Amazon.

"Estou muito animada com a parceria com a Amazon Studios - eles estão a desenvolver alguns dos conteúdos mais inspiradores e importantes para um público global. Tenho muitas histórias que estou ansiosa para contar, incluindo uma continuação da minha própria [história], e estou ansioso por partilhá-las com o mundo", declara Serena a respeito da novidade.

