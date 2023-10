O interesse motivado pelo casamento real estendeu-se a quase todo o país e a TVI acabou por beneficiar com isso mesmo.

O canal de Queluz de Baixo transmitiu em exclusivo as quatro horas de cerimónia e conseguiu vencer à SIC nas audiências, que ao mesmo tempo teve no ar os programas 'Alta Definição', 'E-Especial' e um compacto dos melhores momentos da gala dos Globos de Ouro.

A TVI acabou por ser o canal líder do dia, até porque, ao final da noite, também a transmissão do concerto dos D.A.M.A. no Coliseu dos Recreios reuniu a preferência dos espectadores.



Vale sublinhar que este está a ser um mês difícil para a SIC. Para além de ter perdido já vários dos dias deste de outubro para a TVI, o canal liderado por Daniel Oliveira tem sido muito criticado por repetir programas. A novela 'Papel Principal', que era a grande aposta para derrotar finalmente 'Festa é Festa', também não conseguiu conquistar o público. Será que estamos perante o mês em que a tendência nas audiências vai inverter-se?

