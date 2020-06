Sara Barradas decidiu assinalar o Dia da Criança, que esta segunda-feira, 1 de junho, se celebra, de uma forma especial. A atriz partilhou com os seus seguidores do Instagram uma fotografia encantadora do marido, José Raposo, com a filha de ambos: a pequena Lua.

"É isto. É tudo. É isto tudo. Porque agora todos os dias são dia da criança", escreveu a mamã babada na legenda do amoroso registo, que a avaliar pela reação dos fãs nos comentários feitos à publicação é uma séria candidata à mais encantadora foto de pai e filho.

Eis abaixo o registo:

