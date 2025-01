A separação de Cuca Roseta foi tema esta quinta-feira, 9 de janeiro, no programa 'Dois às 10', da TVI.

"Conheço-a há alguns anos, porque ela é amiga da minha filha e cada vez gosto mais dela, cada vez tenho mais admiração por ela. Fiquei muito contente quando foi o casamento deles, porque achei que era um sonho para a vida dela, como é para a vida de todos os casais....", começou por referir Cinha Jardim na rubrica 'Conversas de Café'.

As últimas notícias revelam que Cuca Roseta e João Lapa, que têm uma filha em comum, decidiram separar-se depois de sete anos de união.

"Ela fez um casamento lindíssimo, tinha esta particularidade de todos os anos fazer um festão com as amigas todas, e as pessoas mais chegadas, e divertiam-se imenso", realçou ainda Cinha Jardim, lembrando as festas anuais que o casal fazia para renovar os votos de casamento.

"Ninguém estava à espera", contou ainda, dando conta de que os amigos do casal ficaram surpreendidos com a notícia.