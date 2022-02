Na passada semana, uma fonte da revista People garantiu que a relação de Shailene Woodley e Aaron Rodgers tinha chegado ao fim. Contudo, uma publicação da estrela de NFL vem contradizer os rumores.

Na noite de segunda-feira, Rodgers recorreu ao Instagram para revelar a sua gratidão a várias pessoas e dedicou algumas palavras à atriz.

"Shailene, obrigado por me deixares correr atrás de ti nos primeiros meses depois de nos conhecermos e, finalmente, me deixares conquistar-te e fazer parte de sua vida. Obrigado por me apoiares sempre, pela incrível bondade que mostras ter para comigo e com todos os que te conhecem, e por me mostrares como é o amor incondicional. Amo-te e sou grato por te ter", escreveu.

A publicação poderá ser a prova de que o casal se mantém unido ou, por outro lado, de que a separação foi amigável e que prevalece um grande carinho entre ambos.

